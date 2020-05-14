日前與台康生技、寶齡富錦組成「寶安康聯盟」的安肽生醫科技股份有限公司，成立兩年以來，建構完成數套具高複雜度的人類合成抗體庫，現階段已發掘數十支候選抗體，並逐步進行其細胞功能、動物試驗與藥效評估，未來發展則朝向開發新一代免疫治療生物藥，對癌細胞的具有高度專一標靶作用，並兼具有免疫檢查點抑制劑的功效。

今年農曆春節期間，中國大陸發生武漢冠狀病毒的肺炎疫情，安肽生醫評估其蔓延程度與可能造成的威脅，因此安肽生醫以自行設計建構的人類抗體庫，快速進行有關N蛋白質 （Nucleocapsid protein，NP）與S蛋白質（spike protein）專一性抗體開發，分別做為病毒抗原快篩檢測試劑，與治療用抗體藥物開發的應用。

因疫情嚴峻，安肽生醫洽談台康生技、寶齡富錦生技等三家公司，並於今年3月商討並形成COVID-19快篩試劑聯盟的合作關係。

由安肽生醫開發SARS-CoV-2病毒抗原的專一性抗體，並提供給寶齡富錦前期快篩試劑開發所需要的抗體，同時交付單株抗體DNA序列給台康生技，以其GMP廠的產能逐漸量產所需要的單株抗體，明確設立安肽生醫上游開發抗體、台康生技中游量產抗體、寶齡富錦下游開發並生產快篩檢測試劑的分工模式。

這個聯盟於短短一個多月就完成VstripR COVID-19快篩試劑產品，並於4月22日向台灣TFDA遞件申請專案製造許可。在治療用抗體研發方面，安肽生醫也篩選出數十株能與新冠病毒的刺突蛋白（spike protein）結合的單株抗體，進行其中和病毒效能的驗證，正在評估開發為治療用抗體的可行性。

(工商 )