TVBS42頻道《女力報到》14日將推出全新第四季《女力報到最佳拍檔》，除了原班人馬全數上陣外，還請到「霸道姐姐」潘慧如加入，在劇中百般阻撓梁瀚名、楊雅筑的戀情。初登場的潘慧如，穿上一身白洋裝仙氣逼人，但骨子裡卻是難搞的姊姊，個性直言坦率、氣場強大、外冷內熱，潘慧如她笑說：「能跟小鮮肉弟弟一起演戲，心情很好，視野看起來很舒服。」

《女力報到最佳拍檔》潘慧如仙氣登場。（TVBS提供）

梁瀚名飾演的林國樑與楊雅筑飾演的李淑靜，在新的一季中要準備完成終生大事，但有一位氣場強大的姐姐潘慧如百般刁難，梁瀚名說：「我本身沒有姊姊，這次在劇中能明顯感受到有姐姐的威嚴。」戲外單身的他，對於結婚會不會有憧憬？他笑說：「現在想先努力事業，先把淑靜娶回家再說。」

全新第四季《最佳拍檔》在一次的意外中，葉素娥(梁舒涵 飾)和黃韋綸 (黃靖倫 飾)靈魂交換。（TVBS提供）

《女力報到最佳拍檔》不知所措的兩人一直找不到恢復原狀的方法，回到宮廟求助王爺。（TVBS提供）

眾演員拍攝《女兵日記》到《女力報到最佳拍檔》而名利雙收，荷包賺飽飽，紛紛買車買房，晉升小財主。李宣榕、鯰魚哥、楊雅筑、王樂妍去年添了新房，梁瀚名、尹彥凱、王上菲則買了新車，大家都希望給家人更好的生活，所以也會在最新一季中賣力演出。

全新第四季《最佳拍檔》在一次的意外中，葉素娥（梁舒涵 飾）和黃韋綸（黃靖倫 飾）靈魂交換成為第三季的序幕重點，不知所措的兩人一直找不到恢復原狀的方法，回到宮廟求助王爺，王爺告訴兩人必須完成讓17連兩對情侶順利結婚，面對17連的幾對情侶各有狀況，關係都處在不穩定的狀態，只能看素娥和韋綸如何解決一切的難題，才能找回自己。

(中時 )