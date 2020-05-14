大甲鎮瀾宮董事長顏清標因罹患肝腫瘤，13日到高雄長庚接受活體換肝手術，歷經11個小時的手術過程，顏清標家屬於晚間7點左右出面證實已順利完成手術，而14日中午顏清標本人也透過臉書發文感謝外界關心。

手術後顏清標14日首度在臉書發文，連續寫下3次「謝謝大家關心！中午天氣炎熱，一定要做好防曬唷。」另外也附上兒女13日發出的聲明稿，表示顏清標目前仍需靜養，也特別叮嚀兒女別勞煩社會大眾資源，希望各界留給他和家屬私人空間。

顏清標透過臉書出面表示感謝。（圖／翻攝自顏清標臉書）

顏清標附上13日發出的聲明稿。（圖／翻攝自顏清標臉書）

另外，顏清標長子顏寬恒也於臉書發文感謝外界關心，同樣希望大家能讓父親安心靜養，更希望大家替標哥加油！網友紛紛在貼文底下留言「敬祝標哥早日康復」、「祝有情有義的標董，早日康復！」、「祝顏蕫事長及顏二公子早日康復」。

長子顏寬恒也在臉書發文，提到父親和二弟手術順利完成，感謝各界關心。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

此次手術的執刀醫師陳肇隆也表示，顏清標術後恢復狀況良好，上午已經拔管，會在加護病房持續觀察1至2週，預計1個月後可出院。顏清標的肝腫瘤屬於早期，約2、3公分大，經治療後能有效減少復發機率，而捐肝救父的次子顏仁賢目前講話都沒問題。

(中時電子報)