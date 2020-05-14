靖娟基金會公布「2020年兒童交通安全指標調查」，近5年平均每年有2萬1984名6歲至17歲兒少因交通事故傷亡，對比受到全民關注的新冠肺炎疫情，目前全台共確診440例，更顯當前兒童交通事故的死傷情形嚴峻。

根據國民健康署資料顯示，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家中，台灣未成年人事故傷害死傷的排名高居第7名（共33國），其中機動車交通事故死傷更是高居第2名。道安平台資料顯示，2015至2019年間，平均每年有2萬1984名6歲至17歲的兒少於交通事故中死亡或受傷。

靖娟基金會每年為國內兒童安全現況進行體檢，今年鎖定兒童事故傷害的頭號殺手「交通事故」為主軸，進行各年齡層調查，結果發現無論國小家長或國高中學生，對於交通的感受性或其所在縣市的評比，都拿到不及格的分數。

針對國小家長進行整體交通方式（步行、汽機車、大眾運輸工具、自行車）的感受調查，平均分數為59.59分，其中對於兒童使用頻次較高的交通方式，步行（55.67分）及自行車（54.53分）分數最低。有30％的家長表示常看到學校附近的人行道被占用，5成的家長表示與孩子一同騎乘自行車時，經常遇到與汽機車爭道的情況。

靖娟基金會指出，90.5％的國小學生是由家長使用汽機車接送，多數家長雖期待國小孩童畢業就能具有「獨自上放學的能力」，但是實際調查也顯示，孩子上了國中之後，仍有51.6％是家長接送，凸顯家長對交通環境的不信任，在改善行走環境及交通安全教育上，政府都還有很大的努力空間。

(中時 )