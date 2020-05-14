24歲羅姓男子日前搬入昆明街公寓1樓，認為住他樓上的徐姓男子，經常在半夜發出噪音，吵得他整夜不得安寧，12日清晨6時許，抓狂的羅從防火巷攀爬至2樓外巷，以打火機點燃雜物丟向徐家陽台，所幸消防人員及時撲滅，並未造成傷亡。

萬華警方循線追查，13日循線傳辦羅男，羅表示是被徐吵得睡不著，上門理論、檢舉都沒有回應，一氣之下才會縱火，警訊後被依公共危險罪送辦。

警消12日清晨獲報，昆明街某公寓陽台發生火警，所幸火勢不大，經緊急到場滅火並疏散住戶，並未造成傷亡，但懷疑是人為縱火。

經調閱監視器追查，發現住1樓的羅姓男子，案發前以攀爬方式來到2樓外牆，接著有點火、丟東西的動作，循線將他傳喚到案。

羅嫌坦承縱火，但強調1個多月前搬入後，2樓徐姓住戶半夜經常製造噪音，疑似還用鐵槌敲擊地板吵人，他曾前往理論，甚至報警處理，但都沒有善意回應，他因越想越氣，才會想教訓對方。

近來包括華西街、錢櫃ktv林森店，陸續發生嚴重死傷火警，羅嫌行徑完全未考慮可怕後果，衝動行事，警偵後被依公共危險罪送辦。

(中時 )