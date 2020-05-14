聯準會（Fed）主席鮑爾看淡經濟前景，加上美中因疫情再起衝突，導致美股暴跌逾500點，也拖累台股重挫157點，收在10780點。有投資人看到Fed悲觀談話，期待股市出現第2隻腳，但專家認為，台股在月線10650點附近有強烈支撐，只要今晚美股未跌超過200點，明天台股有反彈機會，現階段別想拉回第2隻腳。

儘管台股周一站上「萬一」整數關卡，但外資卻猛扯後腿，5月以來超賣875億元，本土法人銀彈難敵外資賣壓， 若外資持續倒貨，大盤指數空間有限，近期美股已連3天收黑，若美股不止跌，外資不轉為買超，台股仍有補跌風險。

亞洲投顧分析師黃世民指出，台股在月線10650點附近有強烈支撐，觀察今晚美股如未跌超過200點，明天開盤將會先跌後漲，具有反彈的機會。他說，台股第2隻腳應不會到來，除非520的護盤失效，國安基金護盤也失效，四大基金八大行庫所買的股票將全部套牢，但上述這些情形不太可能發生。

聯準會主席鮑爾認為美國需要更多刺激措施，才能使國家脫離經濟困境，言下之意，目前美國已處於經濟困境。摩爾投顧分析師王文良表示，美國已反映經濟衰退事實，道瓊連續三日下跌，累計跌幅超過千點，跌破過去15個交易日低點；反觀台股近15個交易日低點為10140點，短線補跌空間大。這波大反彈消耗太多資源，散戶前仆後繼投入，螞蟻雄兵力抗外資賣超，買力耗竭行情將反轉下跌。

王文良分析，2011年以來大盤指數從6609、7203、9319低點上漲三成分別費時24、14、11個月，這次2個月漲完三成，行情剩下時間皆往下修正。幾百萬人請領紓困金、紓困貸款，反映台灣經濟現實，萬點以上的指數與經濟現實脫節，拉回縱有反彈亦難創新高，震盪形成頭部後重新向下，空頭市場尚未結束。

「加權指數自3月底快速彈升，一路延著5周均線，收復3月急速下跌的失土，勢如破竹，並無遭遇空方抵抗，此為跌得快彈得也快的特性。」顧德投顧分析師張家豪認為，本周為反彈第8周費氏時間轉折，首度挑戰20周均線，此時多方面臨的就是今年2月大頭部密集套牢區，勢必引發空方發動強列抵抗。

他提醒投資人，操作宜化繁為簡，若有第一波獲利賣壓引發大盤回檔，可觀察指數能否守住5周均線或即使跌破但周KD持續維持50以上，待20周均線開始由高值往下扣抵，反而是可扭轉為穩建多方架構的機會。

(中時電子報)