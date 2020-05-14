台61線西濱快速公路去年底全線通車，全程不收費沿途海景如畫，雲林縣口湖鄉餐宿業者看好台61線商機，爭取興建「雲林縣口湖鄉休息站」，並建議參考「日本道之驛」打造「雲林道之驛旗鑑店」，交通部已同意評估規畫，與地方共同營造台61幸福公路。

縱貫台灣西海岸的台61快速公路自1991年興建，歷經近30年工期、分段通車達20餘次，已於2019年底全線通車，北起新北市八里區南至台南市七股區，全長約300公里，由於免收通行費且行車速度比一般道路快，被譽為「庶民的高速公路」。

口湖鄉餐宿業者為了搶攻台61幸福公路商機，委請立委蘇治芬、雲林縣議員蔡岳儒向中央爭取在口湖鄉設置休息站，地點初步選定台61線金湖橋高架路段下，本月交通部人員2度前往會勘，同意展開評估著手規畫。

蔡岳儒表示，金湖橋旁邊即是地方信仰中心「金湖萬善爺廟」，也是台61線與縣道164線的交叉路口，可藉由164線聯結水林鄉、北港鎮，甚至延伸至嘉義縣，極具發展潛力。

蔡岳儒說，口湖鄉位於台61線中間，地理位置優越；鄉內農漁特產豐富，是國內烏魚、鰻魚、台灣鯛的主要產地，在此設置休息站，參考「日本道之驛」打造「雲林道之驛旗鑑店」，可讓遊客在途中休憩、購物，享用雲林優質農特產。

蔡岳儒指出，交通部為打造台61幸福公路，計畫在沿線各縣市設置休息站，口湖鄉民眾積極爭取，一旦完成，不僅可以建構完善的遊客休息場域，更能帶動地方整體發展。

(中時 )