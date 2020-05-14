坂本龍一飾演甘粕正彥，更臨危受命接下電影配樂工作。（甲上提供）

台灣影史首部票房破億的經典電影《末代皇帝》，即將數位修復及限量3D重回大銀幕，而男主角尊龍更被香港媒體譽為是與李小龍、成龍等國際巨星齊名的「好萊塢三條龍」，且尊龍也是在金城武之前被日本媒體封為「亞洲第一美男」的人。

尊龍的魅力，連一代巨星林青霞都難擋，她透露在拍《東方不敗》期間曾為了想看尊龍而熬夜，表示：「當時朋友約打麻將，我因為隔天要拍下水戲本想早點睡，但一聽到尊龍也在，為了看明星我就去了，結果打了整整一晚，隔天是暈乎乎地到片場拍戲。」

電影配樂大師坂本龍一、大衛伯恩與蘇聰為《末代皇帝》創作的配樂作品也是影迷心中的經典之作，坂本龍一透露整個配樂工作的過程非常「賣肝」，幾乎是不眠不休地完成了44首曲子，但到了倫敦後才發現電影被剪接成截然不同的樣子，配樂有很多地方配合不上，於是他又回到沒有鋼琴或任何樂器的酒店房間閉關，按著計算器計算要減少多少小節和拍子，秒數才能配合畫面，然後重新寫下。

總計兩周的魔鬼行程，讓坂本龍一因過度勞累而住院，他說：「對我來說，這是第一次發生這樣的狀況，不過幸好能夠完成配樂，讓我有很大的成就感。」儘管最終有一半的曲子沒被採用，但他仍表示這是一個難以忘懷的經驗。電影15日上映。

(中時 )