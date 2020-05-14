Netflix14日發布影迷期待已久的科幻驚悚影集《末日列車》正式預告，作品以《寄生上流》榮獲奧斯卡金像獎最佳導演奉俊昊的同名電影改編，延伸末日警世寓言，發展成10集的全新故事。

影集由韓國名導朴贊郁、奉俊昊聯手監製，《黑色孤兒》的推手葛瑞姆曼森掌舵，打造出好萊塢擅長的高規格視效、步步緊湊驚悚、尺度更大的全新美劇。Netflix的宣傳以劇中繞行地球7年不停歇的列車望出窗外，將經過窗景的全球各知名地標納入海報之中，台灣知名地標「台北101」驚喜現身，彷彿整個台北也遭遇極速低溫，載著僅存人口的列車從一旁呼嘯而過，有網友比對地理位置，笑說：「這輛末日列車一定是文湖線！」

正式預告揭曉劇中的方舟列車「破雪號」，這是一部高科技產物，在人類經歷氣候驟變到攝氏零下119度的威脅後，唯一賴以生存的空間。曾操刀《納尼亞傳奇》場景設計以及《蜘蛛人：驚奇再起2》等藝術指導的兩大菁英場景、美術團隊，為《末日列車》設計了無與倫比的空間，有紙醉金迷上流階級的華麗與奢迷，以及貧苦下層社會的黑暗擁擠。

影集同時集合了曾製作過《少年Pi的奇幻漂流》、《飢餓遊戲》、《X戰警》、《金剛》等視效的強大團隊，打造列車快速行駛在地球軌道上的壯觀與結凍後遭遇雪崩的險象環生迫切感。

(中時 )