在夜市擺攤的陳姓男子14日凌晨與員工在中西區和意路一家KTV唱歌聚餐，直到凌晨6時許結帳離開，他醉的太離譜，竟走到台電公司內開走工程車，沿途連撞路邊2輛汽車4輛機車，仍裝沒事回家，台電上午報警後，警方查出陳男竊車，陸續通知被撞車主來報案。

25歲陳男在夜市擺攤，14日零時收攤後，邀員工一起前往和意路一家KTV歡唱，大家聚餐喝酒慰勞辛勞，一直到凌晨6時許才結束離開。

陳男醉得太離譜，竟然走到附近的台電公司內，大喇喇開走其中1輛台電工程車，醉醺醺的他，沿途在中西區擦撞1輛汽車，東區擦撞1輛汽車、4輛機車，仍若無其事的將車開到住家附近停靠，返家倒頭呼呼大睡。

台電公司員工14日上午發現內部一輛工程車竟不翼而飛，趕緊報案，警方調閱監視器，循線追蹤到竊車的陳男。陳男酒醒後，推稱醉到斷片，不知偷開台電工程車，甚至沒感覺沿途撞到車輛，警方依照公共危險、竊盜罪嫌函送台南地檢署，陸續通知受害車主前來報案求償。

(中時 )