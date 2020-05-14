疫情趨緩，新竹科學園區減班休假人數從最高峰超過700人，降到目前僅剩3家廠商63人，降幅超過9成。在新竹科學園區管理局與廠商攜手抗疫之下，整體運作順暢，根據科管局統計，園區營1到4月的進出口量相比去年同期成長18.8％，但營業額數字則還未統計。

科管局局長王永壯14日指出，整個新竹科學園區今年1、2月份營業額成長達6.18％，3、4月份還在統計中，但整個園區今年1至4月的出口值成長6.1％，若把進出口貿易總額加總，成長更為驚人，達到18.8％。

對於疫情來襲，竹科受到衝擊的產業多為精密機械、光電業，至於其他產業電腦周邊半導體則並未有受到顯著影響，不過王永壯解釋，個別廠商應該有些成長有些受影響。

不只整體營運表現穩定，再減班休假部分，竹科園區在4月份時達到高峰，共有8家廠商745人受到影響，隨著疫情趨緩，竹科營運回穩，統計直到13日止，僅剩3家63人，降幅超過9成。王永壯認為歸功於疫情的緩和與政府的紓困措施，讓園區表現持續看漲。

王永壯表示，竹科園區是台灣高科技展業重鎮，科管局很重視防疫措施，也做了很多努力來防止園區運作受到干擾，目前看來整體在產業的運作未受疫情影響太大，不過在國際運輸、出差方面會稍微受到影響，目前整體表現可圈可點。

由於台灣防疫表現佳，產業發展環境相對優良，目前諸多廠商考慮回台生產，科管局也持續擴地。王永壯解釋，像是寶山一期工地正積極開發中，寶山二期也正待行政院核定，至於竹科X基地計畫也已送交行政院審核，若今年通過預計明年推動基地建設，屆時會邀請國際大廠進駐。

(中時 )