三昧堂是由喜愛布袋戲的戲迷組成的團體，近年也從最初的7人聚會增加至16名團員。(嚴仁鴻提供)

從製作戲偶，到開始發想布袋戲戲碼也是個意外，三昧堂創意木偶團隊行銷總監嚴仁鴻笑說，許多人看到美麗的戲偶，認為純粹擺放實在太可惜了，應該試著拿戲偶演出，就此開啟團隊創作劇本的起點。(嚴仁鴻提供)(嚴仁鴻提供)

三昧堂創意木偶團隊走入校園，讓布袋戲種子在孩童心中發芽茁壯，奠定布袋戲文化根基。(嚴仁鴻提供)

三昧堂創意木偶團隊成立11年，以精緻的手製布袋戲偶擄獲廣大布袋戲迷的心，更多次受邀赴日本、德國、法國、北京等地演出戲碼，成績斐然。但名揚國際的三昧堂，其實最初只是由7位熱愛布袋戲的戲迷組成，從熱烈討論布袋戲的小團體，變成俐落拿起針線縫補偶衣的製偶專家，一切都是無心插柳柳成蔭。

行銷總監嚴仁鴻說，許多喜愛布袋戲的人，會收藏作工精美的布袋戲偶，卻也導致藏家間容易產生比較心態，「一尊比較貴的『素還真』戲偶，頭髮、衣服勢必會比較細膩，但比輸的藏家也難免不開心。這是讓我們想自己做戲偶的起點，與其相互比較，不如大家一起動手做，會讓戲偶更有意義。」

就這樣，7人從共同喜歡布袋戲的網友，成了在一起研究製偶的夥伴，他們多各自擁有正職工作，如創團者劉國安是工廠作業員、嚴仁鴻是大學助教，還有團員任職於電視台導播、補習班主任等，各自為了布袋戲而團結在一起。

嚴仁鴻表示，手工戲偶受到不少戲迷青睞後，也在嘉義畫家李明的引薦下，申請到博物館展覽，才讓7人聚會正式有團體名稱「三昧堂」，「三昧」一詞由鑽研佛法的劉國安所訂定，意思是「正定、一心不亂」，延伸為團員對布袋戲的專注熱愛。

創立11年來，三昧堂逐漸在布袋戲迷間打響名號，也進軍國際演出。他們不只製偶，也因此開始撰寫戲碼，最具代表性的《圓》描述喜愛扮男裝、四處助人的女子，因受皇帝青睞而硬生生與青梅竹馬被拆散的故事，等到皇帝駕崩，女子回到家鄉才發現青梅竹馬足足等她數十年，但卻不幸罹患失智症，情節悲催動人，也與步入高齡化的社會有所呼應。

嚴仁鴻表示，三昧堂是由業餘布袋戲迷組成，陸續也增加團員至16人，也因為業餘，許多如「戲偶不能被觀眾觸摸」、「操偶師不能被觀眾看到」的禁忌都不被限制，反而更加彈性，近年也陸續到各地開班授課，希望讓大眾更能接觸布袋戲技藝。

(中時 )