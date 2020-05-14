疫情影響全球，新竹科學園區管理局14日邀請生醫、醫材相關業者，針對新冠肺炎的科研量能及相關產品開發進程進行報告與說明，此次請來聿信醫材與安肽生醫分別就智慧聽診器及快篩試劑等議題發表研發成果。

聿信醫材近期研發出AI即時呼吸聽診監測儀，在台北醫學大學、台北市立聯合醫院等醫學中心進行的臨床研究，收集並監測呼吸速率、氣喘音、痰音等肺部異常音，將收集的呼吸音資料使用AI判斷提供客觀證據給臨床醫護人員進行早期診斷。除在臨床使用，此監測儀也能在居家環境下使用，藉由評估受測者的呼吸音異常徵狀。

臨床總監賴彥均醫師解釋，該項研發可讓醫護人員不必多次進出病房，即可連續性監測病患呼吸音。由於在高度傳染病下聽診風險極大，該智慧聽診器無須擔心暴露在傳統聽診器的感染風險下聽診，更可以便利偵測肺音。

安肽生醫的強項則為研製蛋白質藥物、抗病毒藥物，專門對抗癌症，但他們利用技術來做快篩試劑。董事長兼執行長沈三泰說明，安肽生醫建構數套具高複雜度的人類合成抗體庫，以及建立噬菌體呈現法的篩選平台。

沈三泰表示，安肽生醫積極投入對抗新冠病毒的研發，以自行設計建構的人類抗體庫，投入抗體開發，並分別做為病毒抗原快篩檢測試劑與治療用抗體藥物開發的應用，近期更找上其他廠商聯手組快篩聯盟，提取各家所長合作分工。

(中時 )