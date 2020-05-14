竹市3區親子館在休館1個半月後，14日重新開館，首日湧入許多親子家庭，半小時內就達8成滿。市長林智堅到香山區親子館視察防疫措施，化身小智叔叔用《大家來洗手》繪本提醒孩子勤洗手。此外市府嚴格執行「親子館防疫九宮格」，包括每場次結束消毒、縮減課程人數、遊具加大距離等。

開館首日，林智堅特別前往香山區親子館，親切的與現場親子們打招呼寒喧，關心館內各項活動，還準備繪本《大家來洗手》，化身故事爸爸向小朋友們說明洗手的重要性，在「小智叔叔」詢問現場有誰知道洗手的步驟，有小朋友大方示範正確方法，引起在場一片驚嘆與掌聲。

3區親子館開館當日共計83組、177人入館，休館兩個月後的重新開館，預約加上現場排隊，半小時內入館參與活動的親子家庭人數就達8成滿。林智堅表示，親子館推出「防疫九宮格」，1日3次消毒、縮減課程人數、遊具加大距離、閉館後使用紫消燈曝晒等，並請親子配合進入實名制、成人一率戴口罩、維持社交距離等措施，讓親子安心來親子館放電。

親子館延續過去入館原則，採人數控管實名制及入館前進行量額溫及手部消毒，社會處長李季縈表示，重新開館後，推出完整全面的防疫措施確保每位入館親子的健康。若想了解親子館入館規定、相關課程訊息及預約進館，均可至竹市托育資源中心親子館網頁查詢或電話聯繫各親子館。

(中時 )