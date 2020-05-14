為因應國際人才競爭，清華大學主動為教師加薪，不僅有彈薪方案、玉山學者計畫等校級的加薪計畫，學院也爭取為新進教師加薪，鼓勵青年學者加入清華的教研行列。清華大學工學院得到志聖工業、均豪精密、均華精密捐款支持，工學院今年起的新進教師月薪可多加2萬元、為期2年，14日舉辦樹人基金捐款典禮。

為強化延攬及留任國內外頂尖人才，清華大學根據教育部的彈薪方案為各級優秀教師加薪，據工學院院長賴志煌觀察，在各項加薪的獎助方案後，新進助理教授所獲得的薪資，與鄰近國家的助理教授或國內產業界薪資相較，競爭力仍不足，使得院系在延攬新進的青年學者時備感吃力。

賴志煌指出，工學院正面臨嚴峻退休潮，目前130位專任教師中，將有6成將在7年內退休，亟需新血加入。因此他決定向企業及個人募款，設立專為工學院新進教師加薪的樹人基金，同時也建立起新進教師與企業研發的連結。

目前國立大學助理教授月薪從6萬多元起跳，按清華工學院的規畫，新進助理教授的校級津貼每月可達4萬元，再加上樹人基金的2萬元，月薪可達12萬元以上，年薪超過150萬。賴志煌表示，「這使我們在與國外大學競逐人才時不至於輸在起跑點。」。

工學院14日舉辦樹人基金捐款典禮，志聖工業、均豪精密、均華精密3家企業各捐款150萬元，共可支持9位新進教師加薪。校長賀陳弘特別感謝志聖、均豪、均華在此疫情期間的義舉，他稱讚3家企業是台灣面板、晶片及半導體設備的「隱型冠軍」，也感謝他們協助化解大學的人才危機。

(中時 )