美國以外地區爆發二次感染風險，導致市場對未來歐美經濟復甦的進度出現疑慮，加上近期美國聯準會（Fed）官員表示，將不考慮實施負利率，且目前經濟要恢復到先前水準需要很長時間，導致市場恐慌情緒升溫，美股指數近期由高檔反轉並大幅走跌。

富邦期貨認為，未來歐美國家的復工狀況為主要觀察重點，目前全球確診國家突破200個，其中，新興市場的確診人數仍持續攀高中，未來新興市場恐如美國一樣出現確診人數飆高的狀況，新興市場債務可能再度爆發危機。

(工商 )