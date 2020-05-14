Fed看淡經濟前景 美股回檔壓力增 19:292020/05/14 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國以外地區爆發二次感染風險，導致市場對未來歐美經濟復甦的進度出現疑慮，加上近期美國聯準會（Fed）官員表示，將不考慮實施負利率，且目前經濟要恢復到先前水準需要很長時間，導致市場恐慌情緒升溫，美股指數近期由高檔反轉並大幅走跌。 富邦期貨認為，未來歐美國家的復工狀況為主要觀察重點，目前全球確診國家突破200個，其中，新興市場的確診人數仍持續攀高中，未來新興市場恐如美國一樣出現確診人數飆高的狀況，新興市場債務可能再度爆發危機。 (工商 ) #全球 #Fed #導致 #出現 #新興市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／大陸仍是台灣企業的投資樂園 04:102020/05/10 時論廣場 外銀觀測股市先行 V型復甦可能性大增 21:162020/05/10 財經 《基金》第一金4年到期新興市場投資級債券基金准募 09:262020/05/11 財經 疫情爆發後 全球行動數據成長2成 04:102020/05/12 產業．科技 UA上季營收暴減23％ 本季恐腰斬 08:382020/05/12 財經 春雨Q1每股小賺0.01元 18:402020/05/12 財經 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 央行猛撒錢 新興投資級債給力 10:512020/05/13 財經 《基金》全球央行灑錢 新興市場投資級債可望呈現先蹲後跳 10:342020/05/13 財經 聯準會主席悲觀示警 道瓊重挫516點 06:012020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股崩跌警報響？專家反揭進場訊號 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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