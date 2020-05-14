隨著新冠狀病毒疫情在歐美地區擴散速度趨緩，市場關注焦點轉向各國如何解封與經濟復甦狀況。在「後疫情」時代，各國財政與貨幣政策逐漸發酵，有助於下半年景氣止跌走穩，不過未來投資策略仍宜延續先前謹慎立場，畢竟危機雖然提供了逢低布局的機會，但也伴隨了比平常更高的不確定性，可適度納入投資等級相關資產。

鋒裕匯理資產管理表示，儘管主要國家已逐漸放鬆監管，但至今仍無法明確判斷先前經濟封鎖措施的衝擊程度。考量當前市場的波動性，相對看好美元綜合債或策略債券的布局方式，此類策略囊括多元券種，複合式布局美國公債、機構化MBS以及其他較高評等的證券化商品，分散收益來源，掌握資產輪動下的投資機會。

經歷先前的震盪，觀察台灣投資人資金部分轉向成熟國家信評等級較高的資產，根據境外基金觀測站資料，3月單月前十大流入基金當中，七檔為美元債券相關資產，在市場不確定性仍高、避險需求仍存的情況下，預期相關題材的基金仍可望受到投資人的青睞。

根據理柏統計，Ａ級美元債復原能力強，且能在市場大幅震盪下守護資產，早在金融海嘯時期，當時Ａ級美元債指數最大跌幅為-3.83％，復原時期為兩個月，相較之下，全球股票最大跌幅為-54.57％，復原耗時50個月。

鋒裕匯理固定收益團隊指出，從全球固定收益資產的觀點來看，持續看好投資級券種，尤其是金融類別，主因在於疫情趨緩，市場表現將回歸正常水準，加上債券流動性已經提前獲得各國央行支持，後續降評與違約風險可望降溫。

在美國投資級債券方面，受惠於美國聯準會(Fed)的振興措施，新債發行量可觀，顯示市場信心稍微回溫。而新冠狀病毒引發市場震盪，帶來了各類券種的長期投資機會，尤其是較長天期的投資級公司債券，不過投資人仍需慎選標的，畢竟經濟衰退勢陰霾必影響基本面。

在MBS（抵押貸款證券化商品）相關資產表現部分，鋒裕匯理美國固定收益團隊表示，在3月時，由於美國聯準會(Fed)緊急降息6碼(1.50％)，幅度遠超市場預期，引發再融資熱潮，房貸屋主爭相重設房貸利率，房屋持有人再融資需求升高，供給增加，短線價格造成壓力，不過，隨著避險資金持續進入之下，近期已逐步反彈，並反映在相關基金的的淨值走勢。

看好當前市場動盪的情況下，增添了資金對於高評等資產的需求，同時機構化MBS因具政府擔保性質，更會受到資金的青睞。

長期而言，機構抵押貸款證券化商品 (Agency MBS)，能提供接近美國投資等級債的報酬，同時擁有接近美國政府公債的低波動度，因而有較佳的風險報酬比率 。此外，受惠於美國聯準會(Fed)近期公布的量化寬鬆計畫，機構不動產抵押債（MBS）或者較高收益率的住房不動產抵押債（RMBS）以及資產抵押債（ABS）亦提供良好的收益率與合宜的債券存續期間。

鋒裕匯理證券化商品投資團隊為證券化商品研究先驅之一，最早不動產抵押證券(MBS)研究可追朔至1982年，團隊成員專注抵押貸款證券化商品研究，金融市場平均資歷超過25年，實力經過市場多空淬鍊。該團隊同時參與操作鋒裕匯理基金策略收益債券和鋒裕匯理基金美元綜合債券。

鋒裕匯理資產管理表示，新冠狀病毒危機將改變投資市場生態，債券資產雖可望受惠於相關財政與貨幣政策，但後續衝擊才剛開始浮現，在達成新的均衡之前，勢必將經歷一連串的震盪，投資布局需留意市場相關風險。

(工商 )