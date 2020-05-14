避險情緒升溫 黃金價值顯現 19:292020/05/14 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國各州解封程度不一，專家打臉川普，太早解封將助長病毒擴散，疫情恐捲土重來；再者，川普追究中國控制疫情不當，造成美國重大損失，決議延期美國公務員退休金對中國股票投資的計畫，中美關係趨於緊張，讓原本就信心不足的市場再一記重擊。 統一期貨分析，全球新冠肺炎疫情未解，多國仍堅持重啟經濟，可能演變二度大爆發，加上中美關係生變，市場避險情緒再度升溫，資金從風險性資產股市抽離，而各國央行多採量化寬鬆（QE），均為金價增添上漲動能。 (工商 ) #統一 #全球 #美國 #解封 #避險情緒 也許您會感興趣 推薦閱讀 第一階段第二梯次 侯友宜解封銀髮族據點 13:122020/05/10 政治 疫情趨緩 彰化縣明起由各校自行決定是否解封 18:242020/05/10 生活 歐洲部分國家準備解封 德法英不同調 21:562020/05/10 國際 美財長呼籲各州盡速解封 避免經濟傷害 09:552020/05/11 財經 北市場館18日有原則逐步解封 校園仍不開放 11:252020/05/11 生活 各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊 14:562020/05/11 生活 桃親子館下周一解封 校園6月開放 8大仍停業 16:212020/05/11 生活 各國解封蠢蠢欲動 張上淳曝警訊 17:082020/05/11 生活 英解封新政策上路 倫敦大眾運輸乏人問津 18:542020/05/11 國際 美國解封下場恐怖 專家警告：高風險實驗 21:462020/05/12 生活 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 美股崩跌警報響？專家反揭進場訊號 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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