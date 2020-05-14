美國各州解封程度不一，專家打臉川普，太早解封將助長病毒擴散，疫情恐捲土重來；再者，川普追究中國控制疫情不當，造成美國重大損失，決議延期美國公務員退休金對中國股票投資的計畫，中美關係趨於緊張，讓原本就信心不足的市場再一記重擊。

統一期貨分析，全球新冠肺炎疫情未解，多國仍堅持重啟經濟，可能演變二度大爆發，加上中美關係生變，市場避險情緒再度升溫，資金從風險性資產股市抽離，而各國央行多採量化寬鬆（QE），均為金價增添上漲動能。

(工商 )