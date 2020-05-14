【即時新聞】林芯儀出席紅心字會公益記者會。(粘耿豪攝)

林芯儀推出新歌〈BeAlright〉，14日出席活動擔任紅心字會傳善大使。她去年錄完新專輯後，突然失聲，去醫院檢查發現聲道閉合不全，加上胃食道逆流嚴重灼傷聲道，隨後透過手術療程讓聲帶空隙暫時閉合，農曆過年前，又再進行一次聲帶空隙暫時閉合手術，當時很擔心再也無法唱歌，不過目前持續復健，聲音恢復不錯。

今年33歲的她，目前單身1年，透露現正有約會對象，對方是位德國人，她形容他年輕時長像李奧納多狄卡皮歐，年紀比她大10歲，他目前住在德國，雙方遠距離中，他們每週都會視訊、聊天，維繫感情，她提到喜歡寫信感覺，特地有寫信寄到德國給對方，他也有熱情回信，似乎2人滿有好感。

而林芯儀不諱言談過數段異國戀，前男友是瑞士人，曾跟日本人、美國人交往過，她打趣笑說：「我是聯合國大使。」並表示因個性獨立，喜歡談遠距離戀愛。她以前與台灣人在一起過，豈料對方劈腿她的好友，讓她傷心淚崩，坦言當時她抓姦男友在她好友的家，果斷提分手，之後她也得知男友在跟她交往時，與前女友還在藕斷絲連，疑似3劈，讓她無奈表示不管距離，會劈腿的人就是會劈腿。

(中時 )