出道17年的孫儷，這次主演年代戲劇《小姨媽媽》，開播3天有線收視率高達1.3。孫儷在戲中飾演奄奄一息的日本人竹內多鶴，在市場裡遭秤斤論兩地賤賣，被善心的張家老夫婦救下，多鶴為了報恩，決定代替張家不能生育的媳婦接下傳宗接代的責任，儘管小孩不能認多鶴親媽只能叫「小姨」，多鶴就此與張家人展開一生的溫暖羈絆。

孫儷不同於《安家》的霸氣金牌房仲，這回把「母親」的堅毅、無助、重情重義詮釋得淋漓盡致，劇中將所有苦難，化為成全與寬容，把一位母親的心境演得淋漓盡致，溫情演出，賺人熱淚。

孫儷（後排中）與張儉（右二）生下三個孩子，左三為張儉妻小環。（年代MUCH提供）

演技精湛的孫儷，私下才藝多元，不僅會捏陶瓷、焙餅乾與畫油畫，近日還曬出與女兒寫的寫書法，照片中孫儷與6歲女兒小花臨摹了五言詩「道出古人轍，心將靜者論」，並讚女兒「特別棒」！她也常在微博與老公鄧超「鬥嘴」曬恩愛，孫儷總是將妻子和母親的角色扮演得恰如其分，豐富了一家四口的生活。

昨日《小姨媽媽》播出第三集，張母對孫儷飾演的竹內多鶴照護有加，甚至當親生女兒在疼愛，為她洗頭梳髮，動人真摯的母女情引起觀眾深深共鳴。今日播出劇情中，張父張母原本有意讓多鶴為張家生孩子，但兒子張儉死活不肯，而多鶴臉蛋精緻，她的存在引起媳婦小環的不滿，鬧得張家滿城風雨，當多鶴養好傷不辭而別時，不孕的小環因不能抱兒子而感到後悔。《小姨媽媽》已於11日開播，每晚8點在年代MUCH台首播、壹綜合MOD312則在晚間9點播出。

孫儷在《小姨媽媽》中演技大爆發。（年代MUCH提供）

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