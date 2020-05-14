新竹都城隍廟因美食區設備老舊，為了安全與環保，更為了給遊客舒適的環境，攤商們決定重新整修屋頂，並且加強排油煙管及照明設備。施工期間約一個月，將暫停營業，不過參拜城隍爺不受影響，可從北門街與東門街路口的側門與正殿側門進入。

城隍廟口美食區約20年來無整修，屋頂漏水不說，多次維修都無法根除問題，讓攤商相當煩惱，城隍廟口小吃攤商管理委員會主委柳宗禮指出，去年攤商們討論與協商整修事宜，由於所費不貲並擔心停業期間影響收入，決定趁著今年閏4月期間開工。

「跟疫情無關。」柳宗禮解釋，由於整修需要30幾攤攤商全數同意，多次討論後才決定在5月初整修，時間約1個約，估計翻修經費高達500萬，恐還會再追加經費，所有費用由攤商們共同分攤。不過柳宗禮也表示，此次翻修主要還是將天花板整個鐵皮屋頂重蓋，並將加裝油水分離的過濾設備，以及翻新照明設備。

工程期間民眾若要前往參拜並不受影響，但部分出入口將封閉。柳宗禮表示，在北門街與東門街有設置安全通道，提醒民眾在防疫期間入內仍需全程佩戴口罩。此次工程僅在廟埕內，外圍攤商則持續營業，預計在端午節前，城隍廟口小吃將會以全新面貌與民眾見面。

(中時 )