消防署表示，2019年訂定補助各縣市老舊消防車輛2年汰換計畫已送行政院，會力促該計畫通過。（袁庭堯攝）

高市20年以上老舊消防車比例為六都之冠，韓市府上任後拉高4倍預算至1億元，仍只能免強汰換半數老舊車輛。立法院內政委員會14日南下考察，消防局向內政部請命，希望立專案補助，協助3年內汰換15年以上的老舊消防車輛。

高市消防車及救災車總數為424輛，其中逾齡（15年以上）車輛為52輛，為六都第三高；老舊（20年以上）車輛為25輛，為六都最高。

高雄市是南部化工重鎮，面對工業類災害，救災多以雲梯車、化學車及救助器材車為主。高市逾齡、老舊消防車輛佔比太高，消防局坦言，維持常備、堪用狀態相當吃力。

為此，消防局2019年便訂定消防車汰換計畫，預計自2020年起連續3年逐步汰換，但消防車種造價高，雲梯車需2600至3600萬元不等，化學消防車1250萬元，器材車1400萬元，水箱車850萬元，該計劃總經費高達5.8億元。

消防局經費取得管道，分為中央補助款及專案補助。2015至2019年，消防局分得的中央補助款均是2600萬元，韓國瑜上任後重視消防、預算編列一口氣提升到1億元，2020年原本預計汰換8輛雲梯車、3輛消防車，但1億元也只能免強汰換4輛雲梯車。

專案補助部分，內政部消防署2019年訂定補助各縣市老舊消防車輛2年汰換計畫，該計劃已送行政院審核，但礙於新冠肺炎疫情影響，至今尚未核定。面對高市府的喊話，消防署表示會力促該計畫通過。

但消防局強調，高市現下最大問題在27輛15至20年的老舊車輛，預估更新費用4.1億元，希望內政部另闢專案補助。否則，面對今年3月新修正的中央補助款評核計畫和交通部「一二期環保車汰換計畫」，恐更會加重汰換負擔。

(中時 )