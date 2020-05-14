屏東內埔農工參加台南市舉辦的「學生儀隊交流競賽」，融入原住民元素的服裝與槍法，非常吸睛，拿下冠軍。（內埔農工提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣內埔農工參加在台南市舉辦的「學生儀隊交流競賽」，融入原住民元素的服裝與槍法，非常吸睛，拿下冠軍。內農儀隊創立至今僅1年多，沒有任何比賽經驗，初試啼聲便一鳴驚人，讓全校師生都非常開心。

受到新冠肺炎影響，許多活動都取消或延辦，但由台南市議會主辦的「學生儀隊交流競賽」仍照常舉辦，有來自全國北、中、南共10多所學校儀隊參加。學生們在烈日下展現精湛槍法及高度自信，讓在場嘉賓及觀眾都不斷鼓掌叫好。

「神山之子－內農儀隊」只成立1年多，參賽的16名學生中，有11名都是一年級的新生，是最年輕的參賽隊伍，也沒有任何比賽經驗，賽前不受到矚目。由於隊中不少原住民學生，因此將儀隊融合在地特色，包括服裝或是槍法都加入許多原住民元素，非常受到矚目，首度參賽就獲得冠軍。

內農校長張世波說，學校一直鼓勵學生多元參加活動，儀隊可培養學生自信心及專才，讓孩子更有舞台發揮，也從中學會團隊合作及良性競賽，交產互動也讓感情更好，全校師生都為他們感到榮耀。

(中時 )