台南市楠西江家古厝修復工程，預計10月完工。（劉秀芬攝）

台南市楠西江家古厝修復工程，預計10月完工。（劉秀芬攝）

台南市楠西區的鹿陶洋江家聚落，是台南市唯一的「聚落建築群」文化資產，2016年的0206地震造成聚落14戶民宅及江家宗祠受損，14戶民宅已於2017年完成修繕，江家宗祠因受損嚴重，市府斥資1350萬元進行修復，台南市長黃偉哲14日下午也前往關心工程進度。

由於江家宗祠受損嚴重，拜亭柱體開裂，公廳、神明廳及祖祠堂之屋面瓦片滑動及壁體裂縫、神明廳脊頂之剪黏損壞，市府修復重點為結構補強、粉刷工程、屋面修復及彩繪剪黏修復等工項。

江家宗祠主要修復工程於2017年底啟動，目前進度55％，市府希望5月底完成祖祠堂修復、6月底完成公廳修復、10月底前完成神明廳修復等全部工程。

台南市長黃偉哲表示，0206地震總共造成台南市43處古蹟歷史建築受損，迄今僅餘台南孔子廟及江家宗祠等2處將於今秋完成修復。黃偉哲說，江家古厝是現在全台灣唯一的聚落型聚落建築群，一方面是家族團結的象徵，一方面也是一個保全非常完整的聚落建築群，是台南市重要文資資產。

黃偉哲指出，0206地震造成江家宗祠受損嚴重，可能屋齡也有了，有些梁柱鏽蝕蛀壞，因此藉這個機會一併整修，維持它原來的風貌，能夠讓楠西區的一個重要的文資資產得以維繫下去。黃偉哲除慰勉宗親及修復團隊辛勞，也給予高度鼓勵與肯定。

(中時 )