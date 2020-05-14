防疫傳佳訊，台灣連續32天0境內確診，感謝全體國人齊心防疫，天成文旅-華山町推出24小時快閃優惠「續住第二晚32元住房專案」，將於5月15日上午點起至5月16日上午10點止，24小時內透過電話預訂任何住房專案，續住第二晚只要32元，住宿日期為6月底前均適用。華山町餐酒館亦推出「酒精飲品第二杯0元」，活動期間至5月底每天下午6點0後，期盼天佑台灣，天天零確診。

天成文旅華山町貼心推薦搭配官網獨家「Lucky777住房專案」，不指定房型平假日入住，兩人同住每人每晚平均只要777元，三人或四人同住平均每人每晚也只要666元，搭配「續住第二晚32元住房專案」，雙人入住三天兩夜等同每人每晚只要397元，四人入住三天兩夜每人每晚更只要337元，優惠超值。

天成飯店集團邀請辛苦的防疫醫療人員及全體國人，一同帶著愉快心情體驗台灣服務，支持國內旅遊，天成文旅-華山町坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，建築物保留了歷史印記，為台北地區藝文展覽、餐酒美食匯聚之地，華山町餐酒館將飯店的製酒主題、藏酒元素延伸於餐廳展現，緊扣華山地區早期的釀酒文化，因應歷史元素與季節活動，調酒師以茶酒或果乾來呈現多款特色調酒。

為歡慶接連幾天的零確診，華山町餐酒館推出「酒精飲品第二杯零元」限時活動，即日起至5月31日，不分平假日於晚間時段6點至9點半，凡點任一酒精飲品第二杯0元，本優惠品項不包含烈酒並不得與其他優惠合併使用。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）

(工商 )