櫃買中心今（14）日表示，同致（3552）、精確（3162）、展匯科（6594）、撼訊（6150）、撼訊四轉換債（61504）等，都自5月15日起預收款券，同致為每20分鐘撮合一次，精確每10分鐘撮合一次，展匯科、撼訊、撼訊四轉換債等均為每5分鐘撮合一次。

精確股票、展匯科股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊。同致股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊。撼訊股票因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊。精確、同致、展匯科、撼訊、撼訊四轉換債等，都自5月15日起10個營業日（到5月28日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業。

(工商 )