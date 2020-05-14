胡夏14日喜迎出道滿十週年，並推出最新EP《拾》，他9年前演唱電影《那些年，我們一起追的女孩》主題曲〈那些年〉一炮而紅，曾獲得「金曲23」最佳單曲製作人殊榮。胡夏近來邀好友、製作人薛忠銘受騰訊音樂（TME）「返場」特別企劃之邀，精選華人女子天團S.H.E在2004年膾炙人口的〈候鳥〉進行翻玩。

胡夏感性說：「2020年對我好像有一點特別。3月剛過了30歲的生日，5月又是我出道十週年的日子，就是挺突然的，好像唱著唱著突然大家就跟我說，你已經唱了10年了！所以會感覺是不是已經有點老了哈哈哈。」並衷心感謝：「十年來的這一路，除了感謝伴我左右的家人，事業夥伴對我的包容和護航，更多的是感謝一路幫助過我的老師、朋友們，當然最重要的，是一直喜愛我、支持我，雖然經常吐槽我『不愛營業』，但仍對我不離不棄的『蝦米』（胡夏粉絲）。」

(中時 )