鄭志強（右二）常上山捐贈物資給有需要的民眾（鄭志強鄰居提供／戴上容新北傳真）

鄭志強太太也常為民眾「義剪」（鄭志強鄰居提供／戴上容新北傳真）

外表兇悍、12日遭萬華警方誤認通緝犯的車行老闆鄭志強，14日在「淡水魚丸」稱號的國民黨發言人、新北市議員陳偉杰媒合下，接受台北市萬華分局的道歉，個性很「阿莎力」的鄭志強還回贈頂級茶葉給對方，街訪鄰居也透露「鄭老闆是面惡心善的超級大好人」。

台北市萬華分局警方12日跨淡水區偵辦刑案，埋伏5小時卻抓錯對象，遭誤認為通緝犯的鄭志強表示，員警沒穿制服就衝過來抓他，嚇得他差點以為被搶劫；萬華分局事後開記者會回應，長太像才會認錯，實在很抱歉。

關心地方大小事的陳偉杰聽聞消息，立即要求台北市警局除開記者會向道歉外，務必親自向鄭男道歉，以平復鄭志強遭誤認的恐懼。萬華分局龍山派出所長張義和率眾人14日登門致歉，贈送一盞鹽燈給鄭志強，鄭志強也回贈自家生產的茶葉，大方說「沒事了！小事」，展現開闊心胸。

「不止一次了啦！但是吼，這樣突然跑出來我很害怕耶，以為要被搶」鄭志強表示，雖然常被大家以為是壞人，騎車也常被臨檢，這次經驗太可怕了，但警方都已經道歉了，現在沒事了也感謝議員關注。

街坊鄰居透露，鄭志強為人慷慨大方，和身為髮型師的妻子常常載著物資前往山上捐給需要的民眾，鄭志強也常載著妻子到各地為民眾「義剪」，除了嗓門大、相貌比較「凶狠」外，根本就是超級大好人。

(中時 )