黃思婷推出台語新專輯《風中淚》，日前拍攝新專輯同名新歌MV，一場泡檸檬牛奶浴的情境戲，看似十分浪漫，黃思婷卻說泡牛奶浴2小時，全身脫層皮，還要忍受著酸臭味，但卻也貼近著心境，唱著新歌想起往日情，背叛的失望，湧上心頭，但這些年來歷經許多的起伏，日前更由病魔中逃出，「浸泡在浴缸，反而讓我有種洗卻惡運的釋懷感，因為新歌讓我再次勇敢回憶昔日感情，但也讓我得到重生，讓我洗脫過往，走出惡運。」

談到感情，她踏入歌壇多年，首度鬆口回憶過往，黃思婷坦言過往的異國戀情，曾歷經三年的分分合合，最後終於放下，心靈也得到釋放，黃思婷說十多年前因為工作關係，經由熱情的新加坡長輩粉絲介紹兒子相識，前男友為上班族，「我只能趁演出空檔，奔波於新加坡與台北間，我很珍惜每次短暫的相聚時光。」

不過她直到某次造訪新加坡男友家，前男友上班，但家中的電話響了好幾通，語音答錄機那端有著許多通女生的英語留言，一連串的留言，只好請教暫住在家中的前男友的表妹，只見她也欲言又止，最後才坦言那是表哥的前女友，她得知男友與前女友仍聯繫，「三年來我一直給予機會，不想輕言放棄，我總深信真心的愛會改變一切」，最後她無意中發現他的手機中，有著許多他與前女友持續出遊的親密照，前男友：「我與前女友仍是好友，很多感情無法割捨，想這樣的走下去。」讓她徹底心碎分手，不過事過境遷，她現對愛情仍嚮往。

黃思婷推出新歌。（豪記唱片提供）

(中時 )