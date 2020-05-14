等了1170天，台灣電力女籃終於在WSBL例行賽贏球！台電今天從第1節到第4節都相當專注，特別是第3節打出30比14攻勢，奠定了雙位數領先，雖然第4節一度被對手中華電信打出追擊氣勢但台電球員不讓到手一半的勝利飛走，透過防守穩住領先位子，最終78比61重挫電信，結束跨三季40連敗紀錄。

WSBL史上最長連敗紀錄是曾報名參加的佛光大學，當時在第4季到第6季留下跨季57連敗（16連敗、21連敗、20連敗），之後退出WSBL。

本季台電加入新秀林嘉慈、前台元隊得分好手劉希曄等戰力，上周對台元就打出止敗的希望，可惜末節最後功歸一簣，昨天對國泰更是苦吞單場35分隊史新低、輸分62分的敗仗，今天球員收拾心情，終於勝場開胡。

林嘉慈（右）具備三分火力，在進攻上提供台電很多支援。（中華籃協提供／陳筱琳台北傳真）

上次台電在WSBL例行賽是2017年3月1日，當時劉希曄是台電的對手台元球員，如今劉希曄成了幫助台電中止連敗的功臣，個人全場斬獲19分，林嘉慈則是投進4記三分球獨拿18分。

賽後劉希曄也驚訝於這個緣份，賽後笑說：「自己真的也不適應一直輸球，很開心終於幫助台電止敗，但這股喜悅就留在今天就好，還有很多地方要繼續加油，會努力以贏下更多比賽努力。」

(中時 )