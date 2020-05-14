韓國許多男偶像大多年紀很小就出道，因此在成為偶像後才會去當兵。超夯男團EXO成員陸續都到了服兵役的年紀，隊長Suho（金俊勉）繼Xiumin、D.O.後在今(14)日入伍；其他成員都到場餞別，一個「摸頭」動作看到超強團魂，讓粉絲們紛紛鼻酸喊「等你回來」。

成員Lay張藝興雖然無法到場，但也在IG限時動態轉發團體照，溫情喊話。(圖/ 摘自IG)

EXO隊長Suho今日入伍，要接受4個星期的基礎軍事訓練，接著準備以社會服務要員的身份履行當兵義務；官方也曬出Suho入伍前和成員的團體合照，大家在鏡頭前比讚之外，Xiumin和D.O.入伍前大家都一起摸他們的頭，Suho當然不例外，成員們不捨地摸著Suho頭髮剃光的小平頭，畫面既溫馨又搞笑。

家在鏡頭前比讚之外，Xiumin和D.O.入伍前大家都一起摸他們的頭，Suho當然不例外，成員們不捨地摸著Suho頭髮剃光的小平頭，畫面既溫馨又搞笑。(圖/ 摘自IG)

而成員Lay張藝興雖然無法到場，但也在IG限時動態轉發團體照，溫情喊話「愛你！好去好回，隊長」；大票粉絲看到EXO成員一個一個要暫離演藝圈，但仍有超強團魂，紛紛喊「等你回來」、「那個熟悉的地方、熟悉的動作」、「要健健康康的喔」。

(中時電子報)