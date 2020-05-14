屏東縣政府目前正進行「公一」用地地籍清查與居民意願調查，未來將回歸公園使用，過程中引發部分居民反彈，認為縣府在租約到期前就想趕他們走。縣議員李世斌14日在議會質詢，指出目前疫情未緩，沒必要急著要居民搬遷，縣府回應目前未要求居民搬遷。

屏東市「公一」緊鄰屏東公園，面積1.6公頃，為公園用地，共有131筆土地，全為公有地，分屬於國有財產局、屏東縣政府、屏東市公所。台灣光復後陸續租予民眾住家或做生意，現在住戶124戶、租約書76份，租期最長到2027年。

日前傳出縣府擬收回土地回歸公園使用，讓住戶拉白條抗議，認為他們租約還未到期，縣府就急著要收回土地、拆除房子，讓住戶無家可歸、流離失所。李世斌14日質詢時也指出，現疫情未緩，經濟蕭條，人民生活不順，縣府實在不用急著收回土地。

他說，居民的租約中雖有提到，政府若有急迫需要可以中止契約，但做公園只是種草、種樹，並無急迫性，疫情當下實在不用立即要居民搬遷，應該等租約到期後，再名正言順收回土地。

縣府地政處副處長陳錦屏解釋，縣府現在只做地藉清查與意願調查，並未強迫居民搬遷。公一上的房子都是臨時建築，都已老舊，衛生環境不好，年輕人多已搬出去，住戶多是低收入者或獨居老人，安置上若無配套措施的話，縣府也不會冒然行動。

(中時 )