黃蜂颱風昨晚到目前結構長得不錯，「但是跟2014年10月的黃蜂颱風比較起來只是小蜜蜂。（摘自吳聖宇臉書）

12日颱風「黃蜂」生成後，期間不斷增強，終於在昨（13日）晚間轉成中颱，氣象局長鄭明典甚至在臉書上表示，「黃鋒的雲系很圓、很對稱，代表的颱風強度不會太弱」，不過另一位氣象專家吳聖宇卻指出，和2014年的「黃蜂」颱風相比，今年的黃蜂只是「小蜜蜂」。

吳聖宇在臉書《天氣職人-吳聖宇》上貼出對比圖指出，黃蜂颱風昨晚到目前結構長得不錯，「但是跟2014年10月的黃蜂颱風比較起來，今年這隻只能算是小蜜蜂等級」。

吳聖宇表示，相比今年的黃蜂颱風，當年的黃蜂颱風外圍環流極為巨大，強度甚強，才真的是當之無愧的「大黃蜂」。這發言也讓氣象達人彭啟明轉貼表示，「大黃蜂V.S.小蜜蜂」。

目前黃蜂颱風雖轉為中颱，但吳聖宇認為，它對台灣造成的影響有限，並預估最接近台灣的時間會是在17日（周日），不過屆時黃蜂颱風在通過呂宋島後結構就會被地形破壞，恐只剩熱帶低壓等級。但吳聖宇也提到，16-18日除有外圍環流引進，整體大氣也較不穩定，山區易有對流雨，中南部也可能出現局部較大雨勢。

吳聖宇認為，中颱黃蜂對台灣造成的影響有限，並預估最接近台灣的時間會是在17日（周日）。（摘自中央氣象局）

(中時電子報)