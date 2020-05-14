美式大賣場好市多Costco常爆出許多美食讓人朝聖購買，一名男網友日前買了好市多的和牛，結果他第一次煎和牛就不小心失手，「有的部位太生，有的部位太熟。」於是他把成果po上網，許多網友看了照片後，紛紛傳授和牛美味的料理方式。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片，他在好市多買了一塊「日本A4和牛沙朗牛排」，一盒要價1407元。不過，原PO卻看似不好意思地說這塊和牛毀在他手裡了，因為被他煎的「有的部位太生，有的部位太熟。」他也自嘲說「幸好和牛什麼熟度都好吃，只是每一囗都是2個雞腿便當的錢啊～」

仔細一看原PO的照片，雖然不至於把和牛煎到焦黑，但許多網友一看了之後表示「這……切的太薄！煎的太熟了！」、「太薄了，一般來說肋眼切2cm以上口感較好，太薄的話就切塊會好煎一點」、「這種厚度，退冰完全，切小塊，大火煎的同時上方用噴火槍同步。大概15秒後撒鹽直接入口」。

還有人提供美味料理方式，「完全退冰後，一面煎1至1分半就好」、「其實氣炸鍋烤的超好吃」、「和牛最佳吃法：切薄片壽喜燒方式沾蛋液吃」。

原PO買了一塊1407元的和牛。（圖／摘自Costco好市多 商品經驗老實說FB）

(中時電子報)