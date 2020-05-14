副總統陳建仁即將卸任，即將上任的準副總統賴清德，曾經向陳建仁請益。陳建仁表示，他告訴賴清德，副總統是備位元首，很重要是看總統指派的工作是什麼，然後全力以赴就對了，蔡總統是一位知人善任的好總統。

陳建仁以公衛專家出身，過去四年曾被總統蔡英文指派進行年金改革、婚姻平權、宗教外交等工作，今年因新冠肺炎爆發，更是被賦予協調抗疫的重任。

陳建仁表示，他每天晚上10點後，都跟防疫指揮官陳時中、行政院副院長陳其邁、專家諮詢小組召集人張上淳，打電話或用Line溝通當天防疫進度。

對於將接任副總統的賴清德，陳建仁想要對他說什麼話？陳建仁表示，賴清德曾經跟他聊到擔任副總統的工作，他告訴賴清德，副總統是備位元首，很重要是看總統指派的工作是什麼，然後全力以赴就對了，蔡總統是一位知人善任的好總統。

陳建仁讚美賴清德，不論是在能力、政治經驗上，都比他還豐富，相信總統一定會交付賴清德很重要的工作，有新的使命來創造新的局面，使台灣的政治愈來愈好，使台灣往自由、民主、人權的道路上走得愈踏實。

對於4年來觀察到蔡英文的改變，陳建仁表示，這讓他看到一個政治人物有自己的理想，到後來能夠更深入了解不同民間的需要所做的一個改變，蔡總統的改變相信大家都已經看到，且將台灣帶往更美好的未來。

他認為，就近觀察蔡總統改變很多，包括做事情更圓融且更包容，使得整個團隊在總統領導之下往前走，整個團隊的和諧度相當高，對領導者而言，這是很不容易的事，更重要是，讓別人感受到團結一致

(工商 )