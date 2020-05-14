台北國賓飯店「國民英雄」住房專案 醫護人員入住贈牛肉麵 20:102020/05/14 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北國賓飯店推「國民英雄住房專案」， 入住即贈「國賓牛肉麵」二客。（圖／國賓飯店提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連續32天零確診，台北國賓大飯店體恤站在第一線守謢國人建康的國民英雄們的辛勞與付出，即日起推出「國民英雄住房專案」，凡出示「醫護/防疫人員/警察/軍公教」等身分證明，可享2,500元優惠價入住台北國賓飯店「精緻雙人房」一晚，並加贈飄香數十年的經典美味-「國賓牛肉麵」2客，由顧客自由選擇於館內Ahmicafe阿眉快餐廳享用，或是外帶「五星川味冷凍牛肉麵」回家細細品味。 國賓飯店表示，本專案可延後至下午兩點退房，讓顧客盡情享受慢活悠閒時光，為身心靈帶來一場充電之旅。 (工商 ) #國賓 #國民 #台北國賓飯店 #住房專案 #牛肉麵 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭高鐵住晶華集團各飯店 大人購票7折、孩童免費 11:142020/05/11 旅遊 李昌益接任森那美起亞汽車總裁 14:162020/05/11 財經 轟促轉會高額罰鍰逼交《總裁批簽》 國民黨今提行政訴訟 16:212020/05/12 政治 司法院重申「參審陪審併行」不可行 14:032020/05/13 社會 長沙台商涉賄 高巿府回應與韓國瑜沒直接關係 14:192020/05/13 政治 民團力推「參審陪審併行」 司法院重申不可行 16:512020/05/13 社會 李來希發言惹全台眾怒 宅神21字酸爆國民黨 20:202020/05/13 政治 明訂路線 主導議題 藍營逆轉藥方 04:102020/05/14 焦點新聞 打爆它！32元住一晚 天成文旅華山町明早開搶 14:482020/05/14 財經 旅遊意願升高！各大飯店、旅行社瘋祭超值專案搶客 18:532020/05/14 旅遊 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 散戶注意今晚美股！專家又洩明天台股漲跌 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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