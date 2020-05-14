連續32天零確診，台北國賓大飯店體恤站在第一線守謢國人建康的國民英雄們的辛勞與付出，即日起推出「國民英雄住房專案」，凡出示「醫護/防疫人員/警察/軍公教」等身分證明，可享2,500元優惠價入住台北國賓飯店「精緻雙人房」一晚，並加贈飄香數十年的經典美味-「國賓牛肉麵」2客，由顧客自由選擇於館內Ahmicafe阿眉快餐廳享用，或是外帶「五星川味冷凍牛肉麵」回家細細品味。

國賓飯店表示，本專案可延後至下午兩點退房，讓顧客盡情享受慢活悠閒時光，為身心靈帶來一場充電之旅。

(工商 )