新冠肺炎疫情趨緩，14日台灣連7天零確診，連32天無本土案例！泰雅度假村員工特別排出「＋0」圖案慶祝，並向第一線打拼的的防疫醫護人員們及疫情指揮中心致敬，也期盼疫情趨緩、落實防疫作業下，學生及團體旅遊也能夠陸續解封回流，讓台灣觀光產業能夠重新振作。

新冠肺炎疫情肆虐下，打趴全國各產業，尤其是觀光產業，自從陸客不來、接著疫情更是雪上加霜，好不容易連32天無本土案例！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，13日更提「小朋友如果都有遵守防疫規範，可以放心出去玩了」觀光業者，希望這句話能迎來曙光，希望悶壞的遊客，可以重現觀光景區。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，南投縣政府為提升南投縣旅宿業者防疫能力，特別推出安心旅遊「安心旅宿」標章認證，以「旅客」、「員工」、「場域」等三方面，從「訂房」、「入住」、「場域消毒」三階段落實防疫工作，南投縣泰雅渡假村皇宮飯店也是南投縣第一家獲得「安心旅宿」認證的旅館業，相信在南投縣政府嚴格把關下，可以創造更安全的旅遊環境。

泰雅渡假村佔地56公頃，腹地廣擁有多元的休憩設施、自然美景、文化資源、天空步道，以及天然的溫泉，遊客也可選擇住在園區內泰雅皇宮飯店或渡假木屋，渡假木屋以獨棟式的風格打造，每間皆有獨立的冷氣設備，讓遊客在防疫期間可以住得安心，另外也有溫泉露營區，讓遊客在空曠的樹林草原中露營，感受那最自然清新的玩法，玩累了還可以到溫泉區戲水泡溫泉，感受最放鬆自然防疫的度假之旅。

(中時 )