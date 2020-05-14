副總統陳建仁即將卸任，總統蔡英文發文表示：「大仁哥，謝謝你，台灣有你真好！」蔡英文更表示，陳建仁是有史以來最忙碌的副總統，未來台灣需要陳建仁時，他還是會義不容辭，繼續點燃自己、照亮台灣。

蔡英文交給陳建仁諸多任務，包括年金改革、婚姻平權、外交事務，還是最近的疫情，他的耐心和專業，都給了蔡英文很大的幫助，是她最重要的夥伴。更重要的是，陳建仁的溫暖與正面，讓每個跟他一起工作過的人，都很喜歡他。

蔡英文指出，陳建仁的階段性任務已經完成了，他準備要回到中研院，從事他最熱愛的公共衛生和流行病學研究。這也意味著，他將停止適用國家賦予卸任副總統的相關禮遇。

蔡英文表示，她很佩服陳建仁，透過學術研究貢獻世界的熱忱，只要談到他一輩子最熱愛的研究工作，他眼中就會散發出熱情的光。雖然，陳建仁選擇不使用卸任副總統的相關禮遇，但他仍必須配合國家對卸任副總統的規範，基於副總統職務高度涉及國家機密等考量，政府會依法持續提供適當程度的安全維護。

蔡英文相信，只要未來台灣需要大仁哥，他依然會像現在一樣，義不容辭地來貢獻他最大的努力，回到學術崗位的他，依然是當初義無反顧來幫助蔡英文的好搭檔，會持續點燃自己、照亮台灣。

(工商 )