翰品酒店花蓮支持在地小農，特別與壽豐鄉農會合作，自5月31日起至6月15日限時推出「瓜甜你夏」住房專案，凡三人入住即贈送每年供不應求的花蓮果豔大西瓜，炎炎夏日邀旅客在西瓜產季遊產地，把新鮮扛回家，合照再加碼抽價值8,200元幾米雙人房住宿券。

翰品酒店花蓮除了幫助花蓮在地小農推廣花蓮大西瓜，照顧農民生計，同時也讓旅客「吃在地，食當季」。此次合作的西瓜品種為「果豔西瓜」，瓜農們精心呵護栽培管理，以無毒農業的精神與方式栽種，栽培田區位於花蓮支亞干溪畔，西瓜生長期間的灌溉水源取自潔淨無污染的自然湧泉，溪畔礫石地質是排水最佳的土壤，每天定時灑水，一株只留一顆西瓜，果形碩大飽滿、甜度可達13至14度左右。每顆西瓜13～20公斤，市價600元起，果香濃厚，沙脆清甜，吃起來特別鮮美多汁。

5/31日至6/15日是果艷西瓜產季，翰品花蓮網羅當令食材，除希望旅客吃到品質優良的西瓜，更希望藉由「瓜田你夏住房專案」讓旅客們在防疫期間一起用行動支持在地。

(工商 )