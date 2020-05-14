遠傳「大人物」技術（大數據、人工智慧、物聯網）持續發威，主動利用大數據、人工智慧等技術揪出詐騙犯，成功從源頭攔截高達99％以上詐騙簡訊，並透過遠傳全通路的多元管道進行反詐騙宣導，打擊犯罪成效卓越，14日特別獲得刑事局邀請，和同業分享遠傳打擊詐騙犯的祕訣，成為電信業「打詐模範生」。

遠傳於2018年開始，接受刑事警察局的協助需求，展開「打詐」霹靂行動，成功讓詐騙電話數量減少了近九成，獲刑事局頒獎表揚。

遠傳近期觀察，防疫期間網購需求增加，因應而生的詐騙簡訊犯罪日益猖獗，詐騙集團也趁勢崛起，許多民眾近期收到「包裹已派發，請及時查收」的假包裹詐騙簡訊，這類型的釣魚簡訊常附有短網址誘導民眾點選，一旦點選連結並依照指示輸入相關資料、安裝應用程式或下載檔案，詐騙集團將駭入帳戶並盜用小額交易，甚至自動發出大量詐騙簡訊給通訊錄親友，導致簡訊費爆增。

遠傳利用「大人物」技術主動出擊，將詐騙訊息進行大數據分析，找出「複合式關鍵字」，同時蒐集大量不法短網址，透過機器學習建模預測可疑犯罪行為，成功阻斷超過99％發送至遠傳用戶的詐騙簡訊，從二月至今累計攔截超過33萬封詐騙簡訊、並封鎖超過450筆詐騙URL/IP網址，為社會防堵詐騙再添戰功。

遠傳進一步投入反詐騙宣導，除了針對疑似收到詐騙簡訊的用戶主動致電、寄送關懷簡訊，更搶先歹徒一步，關閉受害者小額付款和簡訊發送功能，避免財產損失；並透過客服、粉絲團、Line官方帳號、簡訊、臨櫃等多元管道對客戶進行反詐騙宣導，藉由提升民眾防詐騙意識，創造更安全、安心、安居的生活環境。此積極具體的打詐行動，獲刑事局高度肯定。

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