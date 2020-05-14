林紀妏接下台灣電力女籃隊總教練進入第3個球季，和球員奮鬥了1170個日子，終於等到自己執教生涯首勝，回憶起這段路程，賽後落下感動、喜悅的淚水。

「遲到總比不到好！」對於台電結束例行賽跨季40連敗、自己拿到執教首勝後林紀妏這麼說，特別是昨天球隊才打出一場不及格的表現，她感謝老將發揮經驗帶動學妹，年輕球員也有拼勁，防守上也做出來，很開心終於嚐到勝利滋味。

當媒體提到上次WSBL例行賽台電贏球，林紀妏還是球員，如今成為教練，等了兩個多球季，好不容易等到首勝，林紀妏原本擦乾的淚水再次奪眶而出，「回首這三個球季，球隊從一場比賽輸2、30分，逐漸進步到輸分變少、甚至有贏球機會，到現在真的贏了，每一次沮喪時教練都不能跟著低潮，仍要鼓勵球員，我也不會去責怪球員，因為怕大家失去信心。」

台電郭佳紋開心球隊終於揮別連敗、收下暌違已久的勝利。（中華籃協提供／陳筱琳台北傳真）

林紀妏並說，一直確信球隊會有贏的這一天，也是台電資深球員、參與過球隊上一場勝利的郭佳紋也說：「雖然網路很多留言說我們又要輸球，但運動員沒有人會想著輸球，每一天賽前，我們都是抱著必勝決心拚戰。」

郭佳紋補充：「這一勝真的等很久了，去年球隊人手不夠，沒為勝利找到對的方法，但是我們一直互相鼓勵，想著下一場再來，之前第一個循環輸分還是很多，我們也去找出問題來補強，也漸入佳境，今天對電信這場大家從第1節到第4節都繃緊神經，甚至很努力拚搶籃板，當下真的很感動。」

對於之後的挑戰，郭佳紋說：「球隊技術顧問告訴我們，要記住今天的感覺，未來的比賽繼續努力！」

(中時 )