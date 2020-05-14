美國「聯邦退休儲蓄投資委員會」原計劃將部分投資轉投大陸公司，在川普批評此舉損害國家安全後，該機構停止了這項計劃。美國主要的聯邦政府退休基金原計劃將一部分投資轉投大陸公司，在美國總統川普(Donald Trump)批評此舉將損害國家安全後，該基金停止了這項計劃。

美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)是一個政府機構，通過一項「節儉儲蓄計劃」(TSP)為590萬名聯邦政府僱員管理5940億美元的資產。FRTIB早就計劃調整其國際投資組合的構成，在白宮對其調整計劃表達了擔憂兩天後，該機構表示將推遲這項調整。

FRTIB改變主意標誌著批評人士取得了一個勝利，他們表示，按照TSP本來的計劃，就會把政府僱員的錢投資於川普政府認為對美國國家利益構成威脅的大陸公司。

這也標誌著美中緊張關係再次升級，且正值川普將新型冠狀病毒大流行歸咎於大陸之際。在FRTIB做出決定之前，北京方面抨擊了白宮對該機構提出的要求，稱這將損害美國投資者的利益。

(中時電子報)