迪麗熱巴片場照流出。(取自微博)

迪麗熱巴古裝造型精緻。(取自微博)

出身新疆的大陸女星迪麗熱巴，擁有宛如混血兒的絕世美顏。因為新冠肺炎疫情，久違沒有現身螢光幕的她，日前拍攝古裝新戲《長歌行》的片場照突然在陸網瘋傳，精緻妝容不僅將她的臉蛋襯托得更美，也一掃先前劣化傳聞。

迪麗熱巴、吳磊主演《長歌行》，劇情講述貞觀年間，大唐公主李長歌逃亡後女扮男裝一心為自已家園復仇的故事。而今日陸網更突然瘋傳著迪麗熱巴片場照，照片中的她頭戴華麗金色頭飾，畫著精緻妝容，美貌令網友看呆，「漂亮姐姐我可以」、「美死了」、「她的顏值沒得黑」，也一掃她先前疑似因太過忙碌，導致顏質劣化傳聞。

曾被選為金鷹女神的迪麗熱巴，最近又有好消息傳出，那就是本屆金鷹節確定增設最佳男、女演員獎，也讓以電視劇《漂亮的李慧珍》奪下2018年最具人氣女演員、觀眾喜愛的女演員雙料影后的她，有可能在本屆以《三生三世枕上書》角逐最佳女演員獎寶座。

(中時電子報)