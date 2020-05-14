平鎮文化地下公園坍塌釀一死，議員黃敬平不滿市府只公布初判結果，甚至傳出交通部要求寫檢討報告，揚言要把其它前瞻停車場經費收回，黃14日在臨時動議要求市府將究責懲處名單送交議會，市長鄭文燦強調已委託桃園市建築師公會鑑定，市府會視報告出爐的內容，決定行政單位懲處名單，釐清廠商責任。

交通局13日公布初步事故調查報告是「結構計算疏失」，位於梁柱與樓板T字中間，協助支撐樓板面積的「柱頭版」，承受載重面積應該要達70.56平方公尺，不過設計僅有17.64平方公尺，就像4張桌子併成田字型，最中間本該有4根柱子卻只剩1根，載重剩1／4。另外1樓覆土深度是2公尺至3.8公尺，計算載重時，應以最厚的3.8公尺計算，設計圖竟僅以最低2公尺計算。兩疏失導致柱頭版承受載重僅剩14.8％而崩塌。

鄭文燦指出，所有的工安意外都應該做檢討報告，這次委託第三方、桃園市建築師公會鑑定，鑑定報告要找出原因、釐清責任，也要用作後續相關這類公共工程的參考。他說經過這次經驗，未來無梁版設計的所有案子，都應該進行結構外審，這就是制度改革的依據。

面對黃敬平要求市府提懲處名單，鄭文燦說，雖然初步報告出爐，仍要視未來最後的鑑定報告，來決定包括行政部門的懲處名單，也包括營造廠、建築師、結構技師該負擔什麼樣的責任，推估不用2個月就會有結果。

鄭文燦提到，目前仍然在搶修階段，搶修的工程安排，需要經過技師及勞動檢查處的核定才能搶修，因梅雨季節將來臨，希望搶修工程可以先完成，再進行後面的復工計畫，強調任何工安意外都應該清楚釐清責任以及查明原因，市府會按照這個規定來進行。

交通局長劉慶豐尊重議員本於職責問政，但也提到現階段只是盡快向大眾釋疑的初判報告，桃園市結構技師公會、桃園市建築師公會及台灣省土木技師公會等三大公會鑑定的詳細肇事原因仍要2個月後才出爐，也要由檢方釐清包商、監造或建築師的責任。

「一個人死亡是一個家庭的破碎！」劉慶豐強調交通局絕不推諉，他指出現有結構會重新計算、評估，也透露未來可能變更設計，改成有梁版工法，但仍得視進場修復現地評估結構體後才能定論。

(中時 )