美國知名主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）常為LGBTQ族群發聲，向來給人親切溫暖的形象，未料日前遭節目《艾倫秀》30多名員工聯合控訴，爆她螢光幕前的樣子全是裝出來的，現傳出艾倫得知後十分沮喪。

艾倫狄珍妮日前被控訴雙面人惡劣行徑，指她沒事先通知工作人員，就私自找外包單位拍攝節目，讓原本團隊被迫放無薪假，另有上過節目的荷蘭知名美妝網紅，也爆料艾倫私下冷漠無理，不跟來賓打招呼，不像電視上和善暖心。

而據《Us Weekly》報導，艾倫狄珍妮一開始聽聞這些批評，還以為是酸葡萄心理的酸民所說，原本不以為意，後來爆料越來越多，她才震驚原來大家如此不滿，對此相當沮喪，難過地說：「這不是一件輕易可以過去的事」，不過也有知情人士為艾倫緩頰，表示她私下的確比較嚴肅，「因為真正的朋友不會要求她講笑話。」

(中時電子報)