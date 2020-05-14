外貿協會於14日執行貿易局委辦「爭取全球政府採購商機專案」，透過線上整合服務，邀請美國聯邦政府華裔官員及專家顧問解說美國政府採購市場最新趨勢與商機，其中受疫情影響，美國政府採購部門亦已在醫療器材條件放寬及提高採購金額，台灣業者可把握良機，累積實力。

貿協指出，美國政府是全球最大的單一買主，每年採購金額約2兆美元，其中聯邦政府年採購金額即超過5千億美元，主要類別包括資通訊軟硬體產品、安防監控產品、醫療器材、工業機械、車用設備、國防軍規產品、辦公室設備等，加以台灣製造產品符合美國TAA規範，為我商積極經營的重要市場。

貿易局副局長李冠志表示，在疫情期間，台灣產業供應鏈讓全世界刮目相看，可以透過產業合作、技術資源、雙方互惠與美方分享相關經驗。貿協秘書長葉明水指出，隨著台美商務中心成立，貿協將積極促進台美經貿交流、協助廠商布局，讓我商更容易進入美國政府採購市場，除直接投標、與得標商合作外，加入聯邦總務署GSA Schedule共同供應契約也是一個方式。

貿協統計，過去曾協助20多家業者申請，只要取得資格，即獲得聯邦總務署的背書，可直接獲得美國政府訂單，後續如與其他美國政府採購得標商接洽，也能更快進入合作階段。

聯邦小企業管理署（SBA）經濟發展專員郭曼麗指出，美國政府採購是一個公開、公正、透明度高的市場，為爭取這龐大商機，台灣廠商可從分包商做起，與得標商合作累積相關經驗及信任後，再爭取政府標案機會。此外，美國聯邦政府科技採購審標委員李式平也表示，一旦取得美國政府採購供應商合約，一般可維持5～10年資格。

現場美國兩家GSA Schedule顧問公司表示，2019年在GSA市場的銷售額高達328.7億美元，未來亦將逐年提高，我業者可先行參考GSA Schedule申請條件，評估自身產品是否符合相關規範；該場說明會共吸引183名業者線上觀看，業者表示有興趣成為GSA Schedule供應商。

(工商 )