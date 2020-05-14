一對來自大陸的夫妻，因為做生意前往柬埔寨，日前傳出在施亞努省的家中，慘遭殺害，兩人陳屍在廁所裡，家中財物被搜刮一空，但現場找不到兇器，也尚未鎖定嫌犯，親戚認為應該是因為夫妻倆兼職的「小額度美金兌換」，引起殺身之禍。

死者分別是彭姓男子以及陳姓女子，警方到達家中發現，現金、手機、筆記型電腦、首飾等值錢物品全被洗劫一空，由於家中並沒有監視器、目擊者及行兇工具，讓警方破案相當棘手。2019年5月夫妻倆到柬埔寨考察，借了10多萬人民幣投資水泥磚，結果因當地政策無法開工，夫妻倆決定先開餐廳賺家用。

夫婦在柬埔寨經商，疑似被黑市盯上，慘遭殺害(圖/取自微信)

期間兩人看中大陸工人受雨季及疫情，無法工作影響需要回國，因此私下經營「小額度美金兌換」，常在微信上分享美金網路照片，替自己招攬顧客，由於貼出的照片都是大把大把美金，讓人誤以為夫妻倆相當有錢，親戚認為就是這舉動引起別人覬覦，導致無法挽回的命案。

兩人留下3個小孩，彭姓男子的母親身體狀況也不佳，要求政府盡快偵破此案，而夫妻命案引起當地重視，大陸駐柬埔寨大使館、當地華人社團也積極提供協助。

(中時電子報)