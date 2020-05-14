北市議員吳沛憶踢爆，北市府官方粉專「我是台北人」7日發表一支宣傳i-voting影片，有網友指出，自己的創作影片疑似被市府抄襲，質疑這難道是官方版 Lo-fi 抄襲事件？研考會主委賴俊霖坦言，確實有涉嫌抄襲，建議被抄襲的廠商向製片廠商提告，市府也會協助提出提告、求償。

吳沛憶說，「我是台北人」已悄悄將影片刪除下架，創作者提供2支影片（左邊：2016 原創版，右邊：市府疑似抄襲版，資料來源：LUCKYSPARKS）做對照，抄襲不僅違法，更是非常不尊重創作者的行為，推給小編回應更不是負責任的態度，針對市府官方影片涉及抄襲一案，希望市府盡速查明，若有抄襲，絕不寬貸。

「確實有抄襲嫌疑。」賴俊霖直言，當初i-voting開標案，某廠商得標，然後確實有另家廠商打反映有涉嫌嫌疑，市府看完後也認為有侵犯智慧財產權，遂請觀光傳播局趕緊將影片從粉專、捷運公益廣告都下架，也會下架，

賴俊霖說，製片廠商稱「覺得還好」，但抄襲是事實，且當初合約有寫明，若作品涉嫌違反《著作權法》而造成市府的傷害，即可求償，求償金額則要再研擬。

(中時 )