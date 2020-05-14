今年新冠肺炎疫情打亂體壇賽程，許多比賽、活動只能取消，教育部體育署今天指出，運動員也納入運動產業紓困，運動員只要提出證明收入因疫情影響減少50％以上，可填表單申請紓困金，每月可請領2萬，最多可領3個月共6萬。

體育署綜合規劃組科長張儒民表示，從5月7日起開放線上受理體育從業人員紓困申請，截至5月13日共有1891件已申請案號，已完成資料填寫並送出線上申請的有229件，其中運動事業94家、從業人員135人，目前體育署全力加速審查申請案件，期望盡快完成審查程序，儘速核撥紓困補助款，第一波紓困金最快下周發放。

張儒民補充，仰賴比賽出場費、獎金為收入來源的運動員，開放比照體育從業人員申請紓困，目前並未限制申請條件，也沒有「排富」，只要運動員提出證明收入受到疫情影響減少50％以上即可申請，體育署會有專門小組負責審核。

這次運動員申請紓困，申請人必須自行列舉減少的收入條目，可選擇2月到6月當中的3個月，或是與去年同期收入比較，體育署會有兩階段審核資格，首先確認資料是否齊全，第二階段由審查小組審核資格是否符合喝核撥紓困金。

(中時 )