罷韓倒數不到1個月，罷韓、反罷免雙方正在拉鋸戰中。韓粉call in廣播節目擔心表示，本來很熱情的人已經慢慢冷下來，節目主持人陳揮文聽到這消息，嚇了一跳。

2018及2020都是投給韓國瑜的高雄李先生call in《飛碟晚餐--陳揮文時間》表示，罷韓應該會過，因為這個情況越來越糟，從周遭的人反應來看，本來很熱情的人，慢慢就淡下來了，已經不像之前談論那麼多，有談論的話，也是輕描淡寫。

主持人陳揮文反問，罷韓團體Wecare高雄發起人尹立那些人辦活動、發黃絲帶、造勢，也有高雄市民參加嗎？李先生回應認為，這是洗腦變成這樣。至於罷韓案會跟太太一起去投反對罷免票，也會鼓勵妹妹去投。希望罷免案的兩個條件，有一個條件會因而不成立，罷面案就不會過關，總是要幫助韓國瑜。

另一位高雄的蔡先生則表示，他支持韓國瑜，會跟老婆會去投反對票。覺得過關機率是一半一半。

另一位支持罷韓的王先生則認為，罷韓過關的機率是一半一半，他一定會去投票，看大家有無踴躍去投票。

(中時電子報)